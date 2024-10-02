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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: معدل إنتاج المياه المحلاة يصل إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميا

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ كل محطات الصرف الصحي الموجودة على امتداد محافظات الصعيد تمّ تحويلها إلى محطات معالجة ثلاثية، والهدف من ذلك عند وصولها إلى مياه النيل أن تكون معالجة بالكامل، وتم صرف مبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تحلية مياه البحر في عام 2015 وصل إنتاج المياه المحلاة في اليوم إلى 80 ألف متر مكعب، وفي الوقت الحالي وصل المعدل إلى مليون ونصف متر مكعب من المياه المحلاة، لأنّه مع ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل لكن الزيادة السكانية فرضت على الدولة البحث عن موارد إضافية للمياه.

مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء محطات الصرف الصحي محافظات الصعيد