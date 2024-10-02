مدبولي: عقيدة مصر الدائمة الدفاع عن مصالحها وليس لنا أطماع خارجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إن مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ليس لها تطلعات للخارج، ولكن تنظر إلى مصلحتها أولا.

وأضاف في كلمته خلال لقاء عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تضع منظور الأمن القومي والإقليمي في الأساس، ومن ثم، فإن عقيدتها الدائمة هي الحماية والدفاع عن مصالحها، مشددًا، على أنه لم يكن لها أطماع خارجية على مدار تاريخها.

وواصل: «العقيدة على مستوى القوات المسلحة هي الدفاع عن حدود ومقدرات الدولة المصرية، وأي علاقات تجريها الدولة على المستويات السياسية أو الدبلوماسية أو التجارية أو الاقتصادية تأتي من منطلق الحرص على مصالح الدولة المصرية».