ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: لم تعد لدينا رفاهية وضع تصور لـ4 سنوات مقبلة بسبب الصراعات الإقليمية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من الوارد حدوث تغييرات جذرية في المنطقة في الساعات المقبلة يمكنها التأثير علينا لعقود مقبلة.

أضاف في كلمته خلال لقاء عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي أصبحنا في حالة عدم يقين هائلة تملي على الحكومات طريقة التعامل مع الأحداث على المدى القصير واستيعاب ما يجري بنظرية الاستمرار والاستقرار لمحاولة الإبقاء على الأوضاع الموجودة في الدولة".

وتابع رئيس الوزراء: «لدينا روئ وتحرك للمرحلة القادمة، ولكن لم يعد لدينا رفاهية وضع تصور لثلاث وأربع سنوات قادمة لأننا لا ندرك ما يمكن أن يحدث غدا».


وتابع: «الخطط موضوعة وننفذها على المدى المتوسط والبعيد، لكن كل يوم نشهد متغيرات تؤدي إلى تغير بعض المستهدفات».

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القامات الفكرية