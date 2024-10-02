ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشكيل لجنة لمتابعة انهيار جزئي بعقار بالدقى

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول حدوث انهيار جزئي بمنزل بعقار بالدقى، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب لجنة لفحص المنزل.
تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بحدوث انهيار جزئي بعقار بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث انهيار شرفة شفة بالطابق الثالث على شرفة شقة بالطابق الثاني وسقوط الاثنين دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشارة من غرفة عمليات النجدة أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية الطابق الثاني الطابق الثالث النيابة العامة بشمال الجيزة النيابة العامة انهيار جزئى بمنزل انهيار جزئي بعقار انهيار شرفة انهيار جزئي