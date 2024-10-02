تشكيل لجنة لمتابعة انهيار جزئي بعقار بالدقى

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول حدوث انهيار جزئي بمنزل بعقار بالدقى، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب لجنة لفحص المنزل.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بحدوث انهيار جزئي بعقار بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث انهيار شرفة شفة بالطابق الثالث على شرفة شقة بالطابق الثاني وسقوط الاثنين دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.