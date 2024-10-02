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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 
(100 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه