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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التراخيص منتهية.. كواليس ضبط سائقي ميكروباص بتهمة أداء حركات استعراضية بالقاهرة

أحد المتهمين
أحد المتهمين
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، كواليس ضبط سائقي ميكروباص بتهمة أداء حركات استعراضية بالقاهرة، حيث تم تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر "فيس بوك" تضمن قيام قائدى سيارتين "ميكروباص" بالسير برعونة، وتبين بعد ضبط السيارتين أن احدهما منتهية التراخيص.


تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة أمن القاهرة تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائدى سيارتين "ميكروباص" بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضين حياتهم والآخرين للخطر بالقاهرة.


بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين  وقائديهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

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