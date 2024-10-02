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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران وتدعوهم لمغادرتها فورًا

إلمانيا
إلمانيا
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أصدرت الحكومة الألمانية اليوم تحذيرا شديد اللهجة لمواطنيها، داعية إياهم إلى مغادرة إيران فورًا، وذلك بعد هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، وإعلان تل أبيب عن نواياها بالرد على الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في تحديث لتوصياتها أوردته وكالة فرانس برس، "نطلب من جميع المواطنين الألمان مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن." وأضافت الوزارة، "ننصح أيضًا بعدم السفر إلى إيران حاليًا."

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، حيث يخشى العالم من اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران.

وتُعتبر هذه التحذيرات من الدول الغربية مؤشّرًا على خطورة الوضع في المنطقة، وضرورة توخي الحذر من قبل مواطنيها.

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