وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة بذكري نصر أكتوبر المجيد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.. جاء نصها:-

يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بانتصار أكتوبر المجيد.. أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق .

لقد إستقر تاريخ السادس من أكتوبر فى ضمير الأمة ووجدانها .. وصار رمزاً متجدداً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة .. التى خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء .. وسيظل هذا العبور العظيم مبعثاً للفخر والإعتزاز .. ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء .. فكل عام ومصر كنانة الله فى أرضه بخير ونماء .. وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء .. لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة .. كل التحديات والصعوبات .. وتنطلق للمزيد من التنمية والإزدهار.. وكل عام وسيادتكم بخير"

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها:-

يَسرنى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة الإحتفال بذكرى الســـادس من أكتـوبـــر أن نَبعث لســـيادتكـــم والمجلــس الأعلـى للقــوات المسلحـة والقــــادة والضـــباط وضــباط الصــف والجنــود والصـناع العســكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة .. وسيظل متصلاً بمسيرة العمل الوطنى وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء .. وتذخر ملحمة العبور العظيم فى السادس من أكتوبر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره وإحترامه .

حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً للأبطال .. ومهداً للتضحيات .. ونبراساً للوطنية والعطاء .. إنه تعالـى نعـم المولـى ونعـم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير ،

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسية الإحتفال بذكرى إنتصار السادس من أكتوبر المجيد .. أن نتقدم لســـيادتكـم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بـدوام التوفيـق والســداد.

حفظ الله قواتنا المسلحة .. ورحم أبطالها وشهدائها .. وكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد، وكل عام وسيادتكم بخير.