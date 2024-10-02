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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: الصراعات في المنطقة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الظروف السياسية والجيوسياسية المحيطة بنا لها تأثيرات كبيرة جدًا على الدولة المصرية.

أضاف مدبولي خلال كلمته في لقائه مع عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «لما أكون أنا النهارده بقالي 6 شهور قناة السويس بتفقد أكثر من 60% من إيراداتها، وكل شهر هناك خسائر من 550 إلى 600 مليون دولار، والخسائر وصلت إلى 6 مليارات دولار كانت تأتي بعيدًا عن أي استثثمار أو تصدير، وكانت ثابتة ومستقرة، ومحدش عارف الصراع هيفضل مستمر لغاية إمتى».

وتابع: «الصراعات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب حركة التجارة والتأمين على حركة التجارة، وحدوث التضخم، وهناك مؤثرات خارجية تؤثر علينا بصورة كبيرة جدًا، ومن الوارد أن يكون له تأثير على السياحة وعلى مناخ الاستثمار بصفة عامة».

600 مليون دولار ارتفاع أسعار السلع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء