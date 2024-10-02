رئيس جامعة الفيوم يتفقد عددًا من الكليات

تفقد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، انتظام العملية التعليمية بعدد من كليات الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلائها، وذلك اليوم الأربعاء.

شملت الجولة كليات دار العلوم، والعلوم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطب البشري، والصيدلة، والتمريض، وكلية التربية النوعية.

أكد حتاتة، أن جامعة الفيوم تحرص على انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول من خلال متابعة انتهاء أعمال الصيانة اللازمة وجاهزية المنشآت والجداول الدراسية لجميع الفرق وإتاحة الخدمات الإلكترونية لجميع الطلاب بالإضافة إلى مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية المختلفة.

وخلال الجولة تفقد عددًا من المدرجات والقاعات الدراسية وإدارات شئون الطلاب وأجرى حوارًا مع عدد من الطلاب للتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وحضور كافة أساتذة المواد، موجهًا الطلاب ببذل المزيد من الجهد والمثابرة فى الدراسة والاشتراك في الأنشطة الطلابية التى تسهم في البناء المتكامل لشخصية الطالب.