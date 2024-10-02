مجزرة إسرائيلية في عيترون 6 شهداء ومسعفون ومفقود تحت الأنقاض

نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، مجزرة بشعة في بلدة عيترون جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين بالإضافة إلى إصابة عدد من المسعفين، فيما لا يزال أحد المواطنين مفقودًا تحت الأنقاض، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وذكرت مصادر محلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت مركز الهيئة الصحية الإسلامية في البلدة، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

واستمر العدوان الإسرائيلي بتوجيه غارة أخرى على مستوصف الهيئة الصحية، مخلفًا وراءه دمارًا واسع النطاق.

وأثناء قيام فرق الإسعاف بواجبها الإنساني في إنقاذ الضحايا والبحث عن الناجين، تعرضت لغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأشارت المصادر إلى أن شخصًا واحدًا لا يزال مفقودا تحت الأنقاض، حيث تجري فرق الإنقاذ عمليات بحث مكثفة لسحب جثمانه.

هذا وتشهد بلدة عيترون حالة من الحداد والغضب إثر مجزرة العدو الإسرائيلي.