حبس المتهم الهارب في واقعة سحر مؤمن زكريا المفبرك

قررت نيابة الخليفة في واقعة سحر مؤمن زكريا المفبرك، حبس المتهم الهارب "نجل التربي"، واتهامه لهم بالتشهير وابتزازه بنشر أخبار كاذبة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

فبركة سحر مؤمن زكريا

واستمعت جهات التحقيق لأقوال اللاعب السابق مؤمن زكريا، في واقعة ادعاء بعض الأشخاص استخراج "عمل" ضد اللاعب، من أحد المقابر في ترب الإمام الشافعي دائرة قسم شرطة الخليفة.

وأمرت النيابة بعرض المتهمين عن الطب الشرعي لبيان تعاطي أى منهم للمخدرات، وتحييز الهواتف الخاصة بهم وفحصها بمعرفة الخبراء.

وأمرت النيابة أمس، بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال التحريات حول الواقعة.

أقوال مؤمن زكريا في واقعة فبركة السحر

مؤمن زكريا

وقال زكريا في أقواله: إنه فوجئ بانتشار أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تخص قيام مجهول بسحر له ودفنه في أحد المقابر بمنطقة الإمام الشافعي، وأن المتهمين قاموا باستخراجه، وأكد أنه لا يعلم أحدا من أصحاب الواقعة، ولم يتقابل معهم، وأنهم يحاولون ابتزازه، بواقعة استخراج عمل من داخل مقابر مملوكة للاعب الكرة السابق مجدى عبد الغني.

وأوضح، أنه تواصل بالفعل مع أحدهم هاتفه وأخبره بالواقعة وتقابل معه وشاهد العمل وأحضر شيخين لإبطاله، ثم فوجئ بالضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف زكريا، أنه توجه إلى قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة وتقدم ببلاغ يتهم فيه "تربي" وآخرين بالتشهير به ونشر أخبار كاذبة تخصه، النصب عليه وابتزازه.

شهادة زوجة مؤمن زكريا

مؤمن زكريا وزوجته

وشهدت زوجة اللاعب بأنها تواصلت مع المتهمين من خلال نجل خالتها، وتوجهوا إلى المقابر عقب التواصل مع أحدهم، بصحبة زوجها والمشايخ لرؤية العمل، ثم فوجئوا بنشر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

استمعت النيابة إلى أقوال اثنين من شهود الواقعة، والذين أقروا بحضور اللاعب إلى مكان المقابر بعد مهاتفة المتهمين له، بالتزامن مع انتهائهم من فبركة الفيديو داخل المقبرة وهم يستخرجون العمل، وشهد مالك الاستديو بأن اثنين منهم جاءوا إليه لطباعة صورة اللاعب لحبهم له، وقررت النيابة إخلاء سبيله.

وواجهت النيابة المتهمين بالواقعة، والمقاطع الصوتية والفيديو المتداولة، وأمرت بالتحرى حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم الخامس الهارب، وأمرت بتحريز المضبوطات الخاصة بواقعة السحر، وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال المتهمين.

ويواجه المتهمون تهم فبركة أخبار كاذبة، والتشهير، وابتزاز اللاعب، وإثارة الذعر بين المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد المتهمين وهو نجل التربي بعد هروبه عقب نشر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا نجله".

وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبد الغني لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر، والذي قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.