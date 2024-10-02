شاب وفتاة يتخلصان من حياتهما بالقليوبية

شهدت إحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية، تخلص شاب وفتاة من حياتهما في واقعتين مختلفتين، حيث شنقت فتاة نفسها والشاب تناول حبة الغلة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.



تلقى مدير أمن القليوبية، اخطارا من مركز طوخ بورود بلاغ عن قيام شاب وفتاة بالتخلص من حياتهما في واقعتيين منقصلتين إحداهما شنقت بنفسها والآخر تناول حبة الغلة، انتقلت الأجهزة المعنية للتحقيق، وجرى نقل الجثتين الي مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.

وأوضحت التحريات الأولى أن الفتاة "ش" متزوجة وكانت تمر بظروف نفسية سيئة لعدم قدرتها على الإنجاب، فخنقت نفسها بحبل داخل غرفتها والواقعة الأخرى لشاب يعمل مع زوج أخته فى"محمصة" بالفيوم وحصل اختلاف بينهما فتناول حبة الغلة ولقي مصرعه في الحال.