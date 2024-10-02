الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة "فيرخني كامينسكوي" في دونيتسك

أعلن الجيش الروسي، السيطرة على بلدة "فيرخني كامينسكوي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أذاعته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الأربعاء أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تمكنت من السيطرة على بلدة "فيرخني كامينسكوي"، وأفقدت 855 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة.

وأضافت أن وحدات من مجموعة "المركز" قامت بـ "تحسين موقعها التكتيكي"، وبلغت الخسائر الأوكرانية 630 عسكريًا وناقلة جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة وخمس مركبات، فيما سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر "العدو" ما يصل إلى 110 جنود وثماني مركبات وعددا من المدافع".

وبحسب البيان؛ سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الغرب" على خطوط ومواقع الأكثر فائدة، وبلغت الخسائر الأوكرانية 385 عسكريًا ومركبتين وعددا من المدافع، وتم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة.