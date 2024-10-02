الاستعلام عن الحالة الصحية لمبلط سيراميك أشعل شقيقه النيران بجسده

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول اتهام عامل نظافة بالشروع فى قتل شقيقه، وإضرام النيران بجسده بعدما منعه من شراء المواد المخدرة.

طلبت النيابة تحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمود" في عقده الرابع مبلط سيراميك مصاب بحروق بنسبة 80% وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المصاب عامل نظافة بتقيده بالحبال واضرام النيران بجسده لمنعه من شراء وتعاطي المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.