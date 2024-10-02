بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 9 أشخاص اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الزراعي، بمدخل مركز دير مواس، نتيجة انفجار إطار السيارة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دير مواس التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة والسائق تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

وتلقي اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق مصر أسوان الزراعي أمام مركز ديرمواس.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة، نتيجة انفجار الإطار الأيمن الخلفي.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم طفل، وهم عفاف أمين عبد الحافظ، 65 سنة، وشقيقتها نادي، 50 سنة، ومحمد جلال عبد العظيم، 40 سنة، وهشام بكر محمد، 50 سنة، وسونيا عمر محمد، 55 سنة، وفله منير حسن، 50 سنة، وكمالات مرعي عبد البديع، 55 سنة، ويوسف أسامة محمد، 5 سنوات، وأحمد جلال براية، 30 سنة، مقيمين جميعا بمركز دير مواس.