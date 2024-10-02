نقيب معلمي بني سويف: 40 معلما استفادوا من القروض الحسنة خلال الشهر الماضي

قال مصطفى الديب نقيب المعلمين بمحافظة بني سويف، إن عدد المعلمين المستفيدين من القرض الحسن من النقابة، خلال شهر سبتمبر الماضي، وصل إلى 40 معلما على مستوى مراكز المحافظة السبع، مابين قرض قيمته 5 آلاف جنيه، وآخر قيمته عشرة آلاف جنيه، يتراوح ما بين زواج وتعليم طلبة، وحالات طارئة.

ويذكر أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقيمته عشرة آلاف جنيها، وقرض تعليمي للمعلم الذي لديه أولاد في المراحل التعليمية المختلفة، وقيمته خمسة آلاف جنيها، وآخر لبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي للمعلمين .

وأكد نقيب المعلمين، أن دائما النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم، ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الاجتماعي للمعلم.