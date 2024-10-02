إصابة 4 أطفال سقطوا من ألعاب الملاهي في الوادي الجديد

أصيب 4 أطفال، بينهم 3 أشقاء، اليوم الأربعاء، إثر سقوطهم من إحدى ألعاب الملاهي بحديقة السلام بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول أطفال مصابين بسبب ألعاب ملاهي بمدينة الخارجة لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين سقوط 4 أطفال من ألعاب ملاهي بحديقة السلام بمدينة الخارجة، مما أسفر عن إصابة كل من " ج.أ"، 5 أعوام، وشقيقتها "م.أ"، عامان، وشقيقهما"آ.إ"، 4 أعوام، وطفلة رابعة هي " ر.م"، 10 أعوام، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الأطفال لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وخرجوا جميعًا من قسم الاستقبال بمستشفى الخارجة التخصصي.