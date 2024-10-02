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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رمت نفسها من العربية.. حبس سائق ميكروباص متهم بالتحرش بأجنبية في الشروق

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت جهات التحقيق اليوم، بحبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بسيدة أجنبية في منطقة الشروق 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من أحد المستشفيات باستقباله (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى").


بالانتقال والفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم ، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هرباً بالمركبة وبداخلها الحقيبة خاصتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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