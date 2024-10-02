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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

شيخ الأزهر يكرم طلاب «طب أسنان» الفائزين بمسابقة كلية الجراحين الملكية بإنجلترا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كرَّم المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طلاب كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر الفائزين في المسابقة الدولية لكليات طب الأسنان، التي نظمتها كلية الجراحين الملكية بإدنبرة بإنجلترا، وعُقدت في جامعة نيو جيزة بالقاهرة.

وأشاد الإمام الأكبر بمستوى الطلاب وتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقة، داعيًا جميع طلاب الأزهر إلى المشاركة في المسابقات الدولية وإظهار مواهبهم وقدراتهم وقوة مناهج الأزهر ومنظومته الأخلاقية والتعليمية، وبيان أن طلاب الأزهر متميزون في جميع المجالات، وليس في المجالات الدينية فحسب، راجيًا لهم ولجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

حصل الطالب يوسف صلاح محمود مشالي على المركز الثاني، بينما حصل الطالب عمر تاج الدين أبو الوفا محمد على المركز الرابع، في حين حصل الطالب محمد أسامة عبد الرحيم على المركز الخامس، وحصل الطالب عبد الله محمود محمد أمين على المركز السادس.

الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب شيخ الأزهر المجلس الأعلى للأزهر كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر