دفن جثة سيدة صدمتها سيارة بالمعادي

أمرت نيابة المعادى الجزئية اليوم، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبورها الطريق، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع السيارة، وحجز السائق علي ذمة التحريات، التي أمرت بإجرائها لكشف ملابسات الواقعة.

لقيت سيدة مصرعها، في حادث سير أثناء عبورها الطريق بمنطقة المعادي، جنوب محافظة القاهرة، صدمتها سيارة مسرعة، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأن الحادث وقع عن طريق الخطأ بسبب السرعة الزائدة.

وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث سير، ومصرع سيدة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة تحمل الجنسية السودانية، صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفاة للمشرحة، وتحفظت قوات الأمن علي السائق المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.