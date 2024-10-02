«مستقبل وطن» يوفر أتوبيسات وسيارات لتسهيل انتقالات الطلاب والطالبات بالهرم

قامت أمانة قسم الهرم بحزب مستقبل وطن بتوجيهات المحاسب محمد عباس البطران أمين الحزب بالهرم، وبالتعاون مع جهاز السرفيس بقيادة اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس بمحافظة الجيزة، والرائد فوزي جاد نائب رئيس الجهاز وصابر علي.. مساعد رئيس الجهاز

وباشراف وتنظيم ووليد حمودة أمين النقل والمواصلات بالهرم.

بتوفير أتوبيسات وسيارات لتسهيل انتقالات أبنائنا الطلاب والطالبات بالهرم وتوزيع مياه معدنية علي الركاب واكد امين الحزب بالهرم علي قيام الأمانة بمتابعة تواجد السيارات داخل مواقف السيارات بالهرم، الي جانب توفير اتوبيسات من اجل الحرص علي تقليل كثافة المواطنين خلال الأيام الحالية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أمين النقل والمواصلات بالهرم وليد حمودة العمل علي اهداف الحزب بتوفير كافة السبل والتسهيلات الممكنة لأبنائنا الطلاب خلال الأيام الدراسية، إيمانا بضرورة الوقوف بجانب الأهالي وأبنائهم قدر المستطاع في كافة الأوقات والمناسبات.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات.