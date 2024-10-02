تعليمات من «التعليم» لمديري إدارات التجريبيات على مستوى الجمهورية

عقد محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم والدكتورة فاطمة الزهراء عز الدين مدير عام إدارة المدارس الرسمية للغات بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا بمجمع الملك فهد المتميز للغات بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، وبمشاركة مديرى ادارات التجريبيات الرسمية لغات والرسمية المتميزة على مستوى الجمهورية.

وتضمن الاجتماع الآتي:

مناقشة القرارات الوزارية الجديدة الخاصة بالتعليم الرسمى لغات والمتميزة .

الاطمئنان على أعمال الصيانة بالمدارس.

التأكد من ضبط كثافات الفصول.

التأكد من سداد عجز المعلمين فى المواد المختلفة والتعاون مع التوجيهات قدر الإمكان في سد العجز بالمدارس .

التأكيد على الواجبات اليومية والتقييم الأسبوعى وأهمية الحضور والغياب للطلاب بالمدارس .

مناقشة ما يستجد من أعمال والرد على الاستفسارات.

جاء ذلك بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ووحيد عبد الواحد مدير إدارة التجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و خديجة السيد مدير عام إدارة غرب مدينة نصر التعليمية.