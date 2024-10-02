صلاح يبحث عن تحقيق أرقام قياسية في مواجهة بولونيا بدوري الأبطال

يقود الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، فريقه اليوم، نحو تحقيق أرقام قياسية شخصية له عندما يلتقي فريق بولونيا فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دورى أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم نظيره بولونيا الإيطالى، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال اوروبا "الشامبيونز ليج".

ويسعى الفرعون المصرى "مو" صلاح، لهز شباك بولونيا، وذلك من أجل تحقيق عدة أرقام قياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للموقع الرسمي لليفربول، فإن صلاح قد يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعبه، في دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة استطاعة صلاح لتسجيل هدف في مباراة الليلة، سيصبح بولونيا الخصم رقم 25 الذي يزور شباكه رفقة ليفربول في المسابقة الأوروبية.

وسيصبح صلاح اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة الأوروبية، برصيد 45 هدفًا "بدون التصفيات"، متجاوزًا رقم الإيفواري ديدييه دروجبا.

ويتبقى لصلاح هدفين فقط على تسجيل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته، سجل 44 هدفًا في البطولة، و4 أهداف في التصفيات المؤهلة.

وسبق لصلاح تسجيل 5 أهداف ضد بولونيا، عندما كان لاعبًا في صفوف روما.