بدء استقبال أعمال الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بدء تلقي إحدى الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة التاسعة، التى ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2025، حيث سيتم تلقى الأفلام بداية من الخميس 3 أكتوبر وحتى 20 ديسمبر المقبل من خلال الموقع الرسمي للمهرجان: http://www.aiwff.org

ويشترط المهرجان أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضًا جماهيريًا من أي نوع، ويهتم المهرجان حصريا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة إمرأة أيا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التي تتناول قضايا وموضوعا المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتى ولو كان مبدعوها من الرجال.

ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين، الأولى للأفلام الطويلة "روائي – تسجيلي – تحريك" أكثر من 60 دقيقة، والثانية للأفلام القصيرة "روائي – تسجيلي – تحريك" أقل من 60 دقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج والمسابقات الخاصة والعروض خارج المسابقة.

وتحمل الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم احتفاءً بذكراها الخمسين، ويعقد المهرجان برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين.