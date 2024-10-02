محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور للكتاب في نسخته السابعة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض دمنهور للكتاب في نسخته السابعة.

حضر الافتتاح الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب والدكتورة رشا فوزي - مساعد محافظ البحيرة لشئون الصحة والمبادرات، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

يُقام المعرض الذي تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات خلال الفترة من 2 أكتوبر وحتى 11 أكتوبر 2024، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والثقافة والفن.

عقب الافتتاح تفقدت محافظ البحيرة أجنحة دور النشر العارضة، وأشادت بكافة الكتب والعناوين التي يضمها المعرض.

وأشارت أنه وفي ضوء تشجيع القراءة فإن المعرض يتضمن كتب بأسعار في متناول الجميع، بدءًا من جنيه واحد.

كما أكدت على أهمية القراءة في إعداد أجيال ذات أفكار مستنيرة، ووجهت بتزويد منافذ كشك (كتابي) بقرى مبادرة "حياة كريمة" التي تشمل 47 كشك بالعديد من إصدارات الهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن معرض الكتاب يُعتبر من أهم الفعاليات الثقافية على أرض المحافظة، حيث يضم المعرض الحالي في نسخته السابعة 25 دار نشر ويشمل العديد من القطاعات.

وأشادت بالركن المشترك بين الأزهر والكتاب المقدس، والذي يرسخ ويؤكد النسيج الوطني الواحد لمصرنا الغالية.

يتضمن المعرض هذا العام العديد من الفعاليات، إلى جانب إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى العديد من الندوات والمحاضرات في مجالات الأدب والثقافة وقضايا المجتمع، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفن والإعلام، وكذلك العديد من العروض الفنية على مدار أيام المعرض.

ويعد معرض دمنهور للكتاب في دورته السابعة يعد استكمالاً لمسيرة النجاح على مدار 6 نسخ سابقة، ويُمثل حلقة وصل حيوية بين المثقفين والقراء في بيئة غنية بالإبداع، فهذا المعرض ليس مجرد حدث، بل هو تجسيد لروح الإصرار على نشر الثقافة والمعرفة، واحتفاء بالكلمة المكتوبة التي تلهم العقول.

أشارت محافظ البحيرة إلى أهمية تنمية الوعي وبناء الإنسان ونشر الثقافة داخل المجتمع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ قيم الثقافة والتعليم، وخلق بيئة تعليمية وثقافية تسهم في بناء الإنسان المصري على أسس معرفية تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المعرض، ووجهت بتوفير حافلات لنقل المواطنين من وإلى المعرض.

فاعليات معرض الكتاب بدمنهور

تتضمن فعاليات اليوم الأول مخيمًا للطفل، ورشًا فنية، وتعليم حرف يدوية، وفنون تشكيلية، ومعارض للمنتجات، وورش لذوي الاحتياجات الخاصة، وورش طباعة للفنانة شيرين سامي، وورشة تصوير فوتوغرافي للفنان عماد كشك.

على هامش فعاليات اليوم، تقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية عرضًا فنيًا بالمسرح الروماني، وعرضًا لفرقة الساحر العالمي هاني شو لألعاب السيرك والعروض الترفيهية.

حضر الافتتاح، علاء مصطفى، رئيس قطاع المعارض بالهيئة، الدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر، الدكتورة مروة الوكيل - رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة، وممثل الأزهر والكنيسة، ورئيس مركز ومدينة دمنهور.