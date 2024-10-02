جولة بحرية بقناة السويس للفِرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

نظمت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، برنامج سياحي مميز للفِرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين.

كما قامت بتنفيذ رحلة بحرية بقناة السويس، بالتعاون مع هيئة قناة السويس للتعرف على أهم شريان حيوي للتجارة الدولية.

تناول فريق العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، شرح أهمية قناة السويس، وتاريخ حفرها وقناة السويس الجديدة ودورها في رفع التصنيف العالمي لقناة السويس، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مع توفير كل عوامل السلامة والأمان للسفن العابرة لتظل قناة السويس الخيار الأول لمشغلي السفن على الطرق المرتبطة بها.

وأبدى أعضاء فرق رومانيا، الاردن، إندونيسيا، الهند والجزائر إعجابهم بهذا الإنجاز وحرصوا على التقاط صور فوتوغرافية؛ لتوثيق زيارتهم لقناة السويس.