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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحادان المصري والتونسي لكرة اليد يوقعان برتوكول تعاون لتبادل الخبرات الفنية والأنشطة

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
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وقع الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد برتوكول تعاون مع الاتحاد التونسي، برئاسة كريم هلالي.

وجاء توقيع البروتوكول في العاصمة الإدارية على هامش إقامة كأس العالم للأندية الذي تستضيفه مصر ويشارك فيه أكبر أندية العالم في وجود رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى، ومنصور اريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي.

وينص بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات الفنية والأنشطة بالتبادل بين البلدين وزيادة المعسكرات التدريبية والاحتكاك الودي في جميع الأعمار السنية المختلفة سيدات ورجال.

وأكد الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري على ترحيبه بتوقيع البرتكول نظرًا للعلاقات المتميزة مع المنتخب التونسي الشقيق صاحب التاريخ الكبير في كرة اليد، مشيرًا إلى حرصه دعم جميع المنتخبات العربية والأفريقية وأنه يرحب بأي مبادرة من هذا القبيل، وتمنى استمرار العلاقات المتميزة مع الجميع.

يذكر أن منتخبات كرة اليد المصرية أبطال أفريقيا في كل المراحل العمرية شباب وناشئين وكبار خلال آخر ثلاث سنوات.

برتوكول تعاون الاتحادين المصري والتونسي لكرة اليد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الاتحاد التونسي احمد محمدي