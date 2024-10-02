بالفيديو.. تسلسل زمني للتصعيد بين إيران وإسرائيل خلال عام 2024

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف بعنوان «تسلسل زمني للتصعيد بين إيران وإسرائيل خلال عام 2024».

وأوضح الفيديوجراف: «التصعيد بين إيران وإسرائيل على مدار عام 2024 الذي بدأ في 1 إبريل، عندما استهدفت غارة جوية المبنى الملحق بالقنصلية الإيراانية بالعاصمة السورية دمشق، لتعلن طهران مقتل قياديين بالحرس الثوري و14 شخصًا آخرين في الهجوم».

وتضمن الفيديو: «أنه في يوم 2 إبريل، إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم وتتوعد بالرد، لترفع الآخير جاهزيتها تحسبًا للرد الإيراني يوم 13 من نفس الشهر».

وتابع الفيديوجراف: «وشنت إيران أول هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل تحت مسمى "الوعد الصادق" يوم 13 أبريل، إذ أطلقت مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه أهداف داخل إسرائيل».

وواصل الفيديو جراف: «وأعلنت إسرائيل بعدها صد 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية 13 أبريل»، منوهًا إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالعاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو، وجرى استهدافه خلال تواجده في منطقة محصنة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني.