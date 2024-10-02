التحريات تكشف أسباب اندلاع حريق في منزل بمنشأة القناطر

كشفت التحريات التي أجرتْها الأجهزة الأمنية بشأن نشوب حريق في منزل سكني بمنطقة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، تفاصيل الحادث؛ إذ تبين حدوث ماس كهربائي في أحد الوصلات تسبب في اندلاع الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل منزل سكني بمنطقة منشأة القناطر.

ودفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث ومحاصرة النيران، والسيطرة عليها واخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، ويستمع رجال المباحث لشهود العيان، لكشف أسباب الحريق وملابساته.