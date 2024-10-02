مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد تشكيل اللجان البرلمانية

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، على أن يعود للانعقاد غدا الخميس.

وقبيل رفع الجلسة، دعا رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية إلى التقدم بطلب للأمانة العامة، قبل إعلان التشكيل النهائي للجان في جلسة الغد.

يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل اللجان النوعية، وتنص المادة 40 على أنه يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

كما تنص المادة 41 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية، فيما تنص المادة 42 على ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.