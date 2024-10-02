جامعة بني سويف تشارك في النسخة الثالثة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، في فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية والذي عقد على مدار يومين في الفترة من 30 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر بمحافظة الفيوم، بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس التصديري ووزارة الاستثمار والوكالة الألمانية للابتكار الزراعي Giz Egypt

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل جودة عميد المعهد، ووكلاء المعهد و رؤساء الأقسام العلمية، والباحثين، وذلك وسط أكبر تجمع للمهتمين بهذا المجال من القطاع الحكومي والشركات المصرية والدول الرائده في مجال النباتات الطبية والعطرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا المهرجان يهدف إلى تعزيز التعاون بين المهتمين والعاملين في مجال النباتات الطبية والعطرية على مستوى القطاع الحكومي والشركات والدول الرائدة في هذا المجال، بمشاركة أكثر من ٥٠٠٠ زائر و٧٠ عارضا، لتبادل الخبرات على كافة المحاور الأساسية التى تسهم في تحقيق القيمة المضافة لسلسلة النباتات الطبية والعطرية ومساهمة البحث العلمي في تحسين مراحل الإنتاج والتصنيع والتصدير وصولاً إلى المنتجات النهائية لقطاع النباتات الطبية و العطرية.

فيما أعرب الدكتور عادل عن سعادته بمشاركة معهد النباتات الطبية والعطرية في هذا المهرجان إضافة لاشتراكه بورشة عمل عن أهمية البحث العلمي والقيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية من الإنتاج والتصنيع إلى المنتج النهائي وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠.