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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهمين بسرقة فيلا موظف بالمعاش في الشروق

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي المتهمين بسرقة فيلا موظف بالمعاش بمنطقة الشروق، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل المبلغ وصديقه.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، من موظف بالمعاش، مفاده اكتشافه سرقة محتويات ومبالغ مالية من داخل الفيلا محل سكنه بدائرة القسم.

وبالانتقال وعمل التحريات أمكن تحديد هوية الجناة، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل المُبلغ وصديقه.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث القسم القبض علي المتهمين.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

القبض علي المتهمين الشروق سرقة فيلا موظف بالمعاش