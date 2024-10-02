أحمد العوضي يخوض السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "فهد الملك"

يخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "فهد الملك" من إخراج محمد عبد السلام، ومن بطولة الفنانة نسرين أمين والفنانة صفاء الطوخي والفنان أحمد عبد العزيز وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في البطلولة، وقرر صناع العمل تغيير الاسم من "الملك" بسبب وجود أكثر من عمل آخر يحمل نفس الاسم.

أحمد العوضي يشوق الجمهور عن مسلسل رمضان 20205

شوق الفنان أحمد العوضي جمهوره عن مسلسل "فهد الملك" الذي يخوض به السباق الرمضاني 2025، وكشف العوضي عن ملامح مسلسله الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك” خلال بث مباشر وأجاب فيه على أسئلة الجمهور، قائلا: "مسلسلي الجديد شعبي وصعيدي".

أخر أعمال أحمد العوضي مسلسل "حق عرب"

خاض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حق عرب" الذي حقق من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، وتامر شلتوت، ويمنى طولان، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

ويتعاون الفنان أحمد العوضي مع المؤلف محمود حمدان للمرة الثانية على التوالي بعد نجاح مسلسل "حق عرب"، وأعلن حمدان عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلًا: "توكلنا على الله، مسلسل (فهد الملك) رمضان 2025، إنتاج: سينرجي تامر مرسي، تأليف: محمود حمدان، إخراج: محمد عبد السلام".

وتابع: "سعيد بتكرار التجربة مع أخويا النجم أحمد العوضي، والمنتج الكبير تامر مرسي بعد ما نجحنا سوا في (حق عرب)، ونعدكم أن (الملك) هيكون ملىء بالمفاجآت".