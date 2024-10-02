الوكيل الدائم لوزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس بني سويف لمتابعة انتظام الدراسة

قام اللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم لوزارة التربية والتعليم والوفد المرافق بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، صباح اليوم، بتفقد 4 مدارس ببني سويف لمتابعة انتظام الدراسة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستمرار المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية.

وقد بدأت الجولة بزيارة مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية والتي تضم 16 فصلا بإجمالي 707 طالبا وطالبة، ثم مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية والتي تضم 17 فصلا بإجمالي657 تلميذا وتلميذة، ثم توجه لتفقد مدرسة بلفيا الاعدادية بنين والتي تضم 25 فصلا بإجمالي 1173 طالبا وطالبة.

واختتمت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد محمود طه الابتدائية والتي تضم 17 فصلا بإجمالي 793 تلميذاً وتلميذة .

وخلال الزيارة اطمأن الوكيل الدائم ومرافقيه على انتظام سير العملية التعليمية ووصول جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس، كما حرص على متابعة الإجراءات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بانتظام العام الدراسي الجديد .

ووجه بالمتابعة المستمرة لانتظام حضور الطلاب والالتزام بالزي المدرسي الموحد لتحقيق الانضباط داخل المدارس، وأداء الواجبات المدرسية واستخدام المعامل ، كما وجه بضرورة تفعيل مجموعات التقوية بمختلف المراحل التعليمية لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة .

واكد الوكيل الدائم، تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب والاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة التي تهدف إلى غرس القيم والولاء للوطن

كما حرص على تفقد قاعات رياض الأطفال ومختلف الفصول ومعامل العلوم وحجرات الأنشطة ومعامل الأوساط.

وأجرى حوارا مع الطلاب حول أهمية الانتظام في الحضور للمدرسة وتحقيق الاستفادة القصوى من التحصيل الدراسي.

ومن جانبه أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، متابعة أداء الطلاب في الواجبات المدرسية ومتابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والإلتزام بالمواعيد الرسمية ومتابعة الإشراف اليومي لتحقيق الانضباط داخل المدارس.

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