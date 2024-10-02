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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس مجلس الدولة يتفقد محكمة القضاء الإداري بالرحاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 أجرى المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، جولة تفقدية لمقر محكمة القضاء الإداري بالمبنى المخصص لها بمنطقة الرحاب شرقي القاهرة. 

وكان في استقبال رئيس مجلس الدولة، المستشار حسام عميرة رئيس محاكم القضاء الإداري، ورؤساء دوائر المحكمة بالمبنى. واستهل المستشار أحمد عبود زيارته بتفقد قاعات المحاكم وأرجاء المبنى، وهنأ مستشاري مجلس الدولة من أعضاء دوائر محاكم القضاء الإداري، ببدء العام القضائي الجديد، مثمنا الأداء المتميز والجهود الكبيرة لهم في إطار تحقيق رسالتهم السامية بترسيخ العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، وداعيا إياهم إلى بذل المزيد الجهد في هذا الصدد.

كما تفقد أيضا غرف الموظفين والعاملين في المجلس مهنئا إياهم بذات المناسبة. وحرص رئيس مجلس الدولة على المرور على المتقاضين والمترددين على المبنى، للوقوف منهم على أحوالهم، وما إذا كانت لديهم ثمة ملاحظات على آليات العمل داخل المبنى.

 وشدد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة، على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة، أولوية كبيرة، إيمانا منه بحق المواطن في هذا الأمر، مشددا على أن مستشاري مجلس الدولة لا يدخرون جهدا في سبيل الوصول لهذا الهدف السامي. 

وأشار إلى أن مجلس الدولة حريص على الاستفادة القصوى من مزايا التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، واعتمادها في مختلف آليات العمل داخل المجلس، بما يرفع الأعباء عن كاهل المتقاضين وييسر عليهم قدر المستطاع.

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