قصور الثقافة تعد برنامجًا مكثفًا للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، برنامجًا مكثفًا في القاهرة والمحافظات، تنفذ خلاله أكثر من 456 نشاطًا ثقافيا وفنيًا، على مدار الشهر، بالمجان، بجميع المحافظات احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

ويشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، 64 نشاطًا وفعالية، بمحافظات: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم"، وتتنوع بين: "محاضرات، مناقشات كتب، مسابقات ثقافية، ورش حكي، حلقات نقاشية، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، مسرح للعرائس، ورش فنية وحرفية، ومعارض للكتب".

ومن أبرز هذه الفعاليات احتفالية كبرى يوم 6 أكتوبر، بمركز الجيزة الثقافي، في تمام العاشرة صباحًا، وتشهد مكتبة الحديقة الخضراء، احتفالية أخرى يوم 10 أكتوبر، بحضور عدد من المحاربين القدامى، وبالقاهرة يشهد قصر ثقافة روض الفرج، احتفالية كبرى يوم 9 أكتوبر في تمام السادسة مساءً، بجانب حفل آخر يوم 12 أكتوبر، بقصر ثقافة السلام.

وبمحافظة القليوبية، تُقام احتفالية يوم 6 أكتوبر، تشهد تكريم اسم الشهيد محمد حسين، من أبناء قرية سنديون، وذلك ببيت ثقافة سنديون، في الخامسة مساءً، فيما تنظم مكتبة الطفل والشباب، بسنورس، احتفالية صباح يوم 7 أكتوبر، بجانب احتفالية أخرى تُقام بجمعية الرعاية المتكاملة.

وفي الفيوم تُقام احتفالية بمكتبة "مطرطارس" يوم 2 أكتوبر، تتضمن محاضرة بعنوان "أكتوبر المجد والعزة"، ومسابقات ثقافية، بجانب ورشة رسم، وأشغال فنية، في الحادية عشرة صباحًا.

وبإقليم القناة وسيناء، تُقيم الهيئة 63 نشاطًا وفعالية بمحافظات: "بورسعيد، شمال سيناء وجنوب سيناء"، وتتضمن الفعاليات: "أمسيات شعرية، معارض للكتب، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، مسابقات ثقافية، ورش حكي وورش فنية" وغيرها.

حيث تقام احتفالية يوم 6 أكتوبر، بقصر ثقافة العريش، في السادسة مساءً، وأخرى على مسرح قصر ثقافة طور سيناء، يوم 7 أكتوبر، العاشرة صباحًا، كما تشهد محافظة بورسعيد، عددًا من الحفلات الفنية.

كما تُقدم الهيئة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، 90 نشاطًا وفعالية، بمحافظات: "الشرقية، الدقهلية، دمياط"، وتشتمل على: "معارض، ورش فنية، ورش حكي، ندوات، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، أمسيات شعرية"، ومن أبرزها احتفالية يوم 5 أكتوبر، بإستاد المنصورة الرياضي، الخامسة مساء، بالإضافة إلى حفل آخر، بميدان المحافظة، يوم 6 أكتوبر، السادسة مساءً.

وبمحافظة الشرقية تقام احتفالية، يوم 6 أكتوبر، بقصر ثقافة الزقازيق، السابعة مساءً، أما محافظة دمياط، فتشهد عدة لقاءات تثقيفية، تقام بعدد من المدارس، ضمن "بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم"، منها: "مدرسة الجمهورية الجديدة، دمياط الثانوية العسكرية، علي بن أبي طالب".

أما إقليم غرب ووسط الدلتا، فيقدم فعاليات مكثفة تبلغ 117 نشاطاً، بمحافظات: "البحيرة، الإسكندرية، الغربية، مطروح، المنوفية" وتشتمل على "محاضرات ولقاءات تثقيفية، معارض وورش فنية، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، أمسيات شعرية، لقاءات أدبية، ورش حكي، نادي سينما، مناقشة كتب" ومنها احتفالية يوم 6 أكتوبر، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، السابعة مساء، وأخرى بقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، بالإضافة إلى احتفالية يشهدها المركز الثقافي بطنطا، 7 أكتوبر، الثامنة مساءً.

وتشهد محافظة مطروح مجموعة من الحفلات الفنية، أيام 3، 10 ،11 أكتوبر، بمقر النادي الاجتماعي في الثامنة مساءً، وفي محافظة البحيرة، تشهد احتفالية يوم 2 أكتوبر، بديوان الوحدة المحلية بعمر مكرم، بحضور نخبة من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وينفذ إقليم وسط الصعيد، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا، ينظم 69 نشاطًا وفعالية بمحافظات: "أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج"، ويتنوع البرنامج بين: "محاضرات ولقاءات تثقيفية، ورش فنية، ندوات، معارض للكتب، وأمسيات شعرية" ومن أبرزها احتفالية يوم 3 أكتوبر، بقصر ثقافة الخارجة، و أخرى يوم 10 أكتوبر، ببيت ثقافة بلاط 10 صباحًا.

وفي محافظة أسيوط، تقام أمسية شعرية كبرى، بعنوان "أصداء أكتوبر" ببيت ثقافة منفلوط، يوم 9 أكتوبر في السادسة مساءً، وفي محافظة سوهاج تقام احتفالية بمجمع مدارس شطورة يوم 7 أكتوبر، أما محافظة المنيا تنطلق بها الاحتفالات، وتحديدًا ببيت ثقافة العدوة، وقصر ثقافة مغاغة.

كما تنظم الهيئة بإقليم جنوب الصعيد، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا يتضمن 53 نشاطًا وفعالية، بمحافظات "أسوان، البحر الأحمر الأقصر، قنا" ويتنوع البرنامج بين: "ورش ومعارض فنية، محاضرات، أمسيات شعرية، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، نادي سينما"، ومن أبرزها احتفالية يوم 6 أكتوبر، بقصر ثقافة الغردقة السادسة مساءً، وأخرى ببيت ثقافة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، الثامنة مساءً، بالإضافة إلى احتفالية يوم 8 أكتوبر، بقصر ثقافة الأقصر، العاشرة صباحًا.

فيما تشهد محافظة أسوان عدة فعاليات، أهمها: لقاء بعنوان "شخصيات ورموز حرب أكتوبر، 3 أكتوبر بمشاركة الشاعرين، سيد عیسى، وطه الأسواني، بجانب احتفالية يوم 8 أكتوبر، بقصر ثقافة أسوان، أما محافظة قنا، تشهد احتفالية كبرى يوم 6 أكتوبر بقصر ثقافة قنا في السادسة مساءً.