استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول ضبط مواد مخدرة بحوزة 5 عناصر إجرامية في بدر

استعجلت نيابة الشروق وبدر، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بمدينة بدر، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات، عن أن البداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من "مخبز تحت الإنشاء" كائن بدائرة قسم شرطة بدر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى تخزين وترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من مسحوق البودر الخام الاصطناعى وزنت 13,250 كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين - بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – ميزان حساس).. واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.