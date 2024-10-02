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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركزي جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة يحصل على الاعتماد الإسترالي

الدكتور شريف خاطر
الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة
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أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء حصول مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة على الاعتماد الإسترالي للخدمات الصحية للمستشفيات، ليعتبر بذلك أول مركز طبي جامعي يحصل على الاعتماد الأسترالي، وكذلك حصول المركز على شهادات الأيزو ٩٠٠١ و ١٤٠٠١ و ٤٥٠٠١ و ٢٢٠٠٠.
وأشار الدكتور شريف يوسف خاطر، إلى أن هذا القرار يعكس السمعة الطبية المتميزة للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وما وصلت إليه من مستوي متقدم في الخدمات الطبية النوعية المتخصصة، في ظل تمتعها  بكوادر بشرية متخصصة، وتجهيزات طبية متقدمة على أعلى مستوى تقني، بالإضافة إلي تطبيق أعلي معايير الجودة في إدارة المستشفيات وتقديم الخدمة الطبية والتعليم الطبي علي المستوي  الدولي، ويساعد هذا الاعتماد بصورة واضحة في تقدمها فى التصنيفات الدولية والاستشهادات العلمية، كما يأتي كتأكيد على جودة الخدمات الطبية الرائدة التى تقدم فى مجال تخصص جراحات القلب و الصدر وجراحات الأوعية الدموية والتي يتم تقديمها وفقا للمعايير والمتطلبات العالمية، وعلى أيدى نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في كافة التخصصات.

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الأوعية الدموية الدكتور شريف يوسف خاطر المنصورة بجامعة المنصورة جامعة المنصورة