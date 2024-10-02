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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طارق عبدالعزيز رئيسًا لبرلمانية الوفد بمجلس الشيوخ

النائب طارق عبدالعزيز
النائب طارق عبدالعزيز
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أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورود خطاب من رئيس حزب الوفد باختيار النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وأعلن عبد الرازق اختيار النائب سعيد ضيف الله نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الاول.
كان مجلس الشيوخ قد افتتح اليوم الأربعاء، أولى جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، فى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وفقا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس وفقا للدستور.

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