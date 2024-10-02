وزير البيئة اللبناني: مصر من أولى الدول التي سارعت لدعم البلاد

قال ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، إن مصر من أولى الدول التي سارعت إلى دعم لبنان لمواجهة أزمتها الحالية، مضيفًا، أننا نتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير 155 ألف وجبة غذاء يوميًا للنازحين.

وأضاف "ياسين" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "أننا نواجه تحديات كبيرة أمام تقديم الخدمات الأساسية في بيروت"، موضحًا أنه تم وضع سيناريوهات عديدة لتخفيف حدة الأزمة التي تخطت أضرارها حرب 2006.

وتابع، أن المؤسسات اللبنانية تعاني أزمات اقتصادية كبرى أثرت على كفاءتها في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا " أننا نحتاج إلى مسار دبلوماسي لوقف إطلاق النار والعودة للقرارات الدولية ووقف انتهاك الاحتلال لسيادة لبنان".

وأردف، وزير البيئة اللبناني، أن هناك 878 مدرسة إيواء لاستقبال النازحين جراء العدوان الإسرائيلي.