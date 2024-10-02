وزير البيئة اللبناني: فعلنا خطط الطوارئ ونحتاج إلى نصف مليار دولار لمواكبة الأزمة

قال ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، إن جنوب البلاد يتعرض لعدوان إسرائيلي ممنهج لإخلاء مناطقه من السكان، وعدد النازحين وصل إلى مليون مواطن، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل خطط الطوارئ وأنشأنا 850 مركز إيواء ونعمل على مواجهة واقع إنساني غير مسبوق تمر به البلاد.

وأضاف "ياسين" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن لبنان يواجه أكبر عملية تهجير قسري للسكان في العالم وهناك 167 ألف شخص نزحوا إلى سوريا، موضحًا: "ندرس خيارات الإيواء المتاحة وإمكانية تحويل المنشآت الرياضية إلى مراكز نزوح".

وتابع: "الوضع الاقتصادي صعب ونحتاج إلى نحو نصف مليار دولار لمواكبة الأزمة".