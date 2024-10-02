ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات معرض مشروعات أوائل الخريجين بفنون جميلة جامعة المنصورة

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة؛ اليوم الأربعاء فعاليات معرض مشروعات تخرج أوائل الخريجين من كلية الفنون الجميلة 2023/ 2024، والتي شملت أقسام الديكور والتصوير، والجرافيك، والعمارة، النحت وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 2-10 أكتوبر 2024 م.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الفنون الجميلة، الدكتور وليد الطنطاوي الأمين المساعد للتعليم والطلاب.
وأشاد الدكتور شريف يوسف خاطر، بالمستوى المتميز للأعمال الفنية والإبداعية لطلاب وطالبات كلية الفنون الجميلة، مما يعكس تمتع الطلاب بمستوى رفيع من الإبداع المقرون بالعلم الذي تلقونه بالكلية طوال سنوات الدراسة، مؤكداً حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم، واكتشاف مواهبهم وابداعاتهم ودعمها وتنميتها.
وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، أهمية مشروعات التخرج، والذي يظهر فيه محصلة العملية التعليمية وما اكتسبه الطالب من نواتج تعلم علي مستوى الأقسام المختلفة علي مدار سنوات الدراسة، مقدما الشكر والتقدير لإدارة الجامعة لدعمها الكبير لأعمال المعرض، كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشرفين على المشروعات لمجهودهم الكبير وتشجيع وإرشاد الطلاب بشكل علمي أكاديمى، للوصول لهذا المستوى المتميز الذي ظهرت عليه مشروعات الطلاب.
الجدير بالذكر أن المعروض الفني مفتوح أمام الجمهور بدءا من اليوم 2 أكتوبر حتى يوم 10 أكتوبر.

IMG-20241002-WA0043
IMG-20241002-WA0043
IMG-20241002-WA0037
IMG-20241002-WA0037
IMG-20241002-WA0047
IMG-20241002-WA0047
IMG-20241002-WA0041
IMG-20241002-WA0041
IMG-20241002-WA0045
IMG-20241002-WA0045
IMG-20241002-WA0024
IMG-20241002-WA0024
IMG-20241002-WA0049
IMG-20241002-WA0049
IMG-20241002-WA0027
IMG-20241002-WA0027
IMG-20241002-WA0031
IMG-20241002-WA0031
IMG-20241002-WA0025
IMG-20241002-WA0025
IMG-20241002-WA0035
IMG-20241002-WA0035
IMG-20241002-WA0029
IMG-20241002-WA0029
IMG-20241002-WA0039
IMG-20241002-WA0039
IMG-20241002-WA0033
IMG-20241002-WA0033
IMG-20241002-WA0044
IMG-20241002-WA0044
IMG-20241002-WA0038
IMG-20241002-WA0038
IMG-20241002-WA0048
IMG-20241002-WA0048
IMG-20241002-WA0042
IMG-20241002-WA0042
IMG-20241002-WA0046
IMG-20241002-WA0046
IMG-20241002-WA0050
IMG-20241002-WA0050
IMG-20241002-WA0028
IMG-20241002-WA0028
IMG-20241002-WA0032
IMG-20241002-WA0032
IMG-20241002-WA0026
IMG-20241002-WA0026
IMG-20241002-WA0036
IMG-20241002-WA0036
IMG-20241002-WA0030
IMG-20241002-WA0030
IMG-20241002-WA0040
IMG-20241002-WA0040
IMG-20241002-WA0034
IMG-20241002-WA0034
الدكتور شريف يوسف خاطر الدكتور محمد عبد العظيم الفنون الجميلة المنصورة جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة معرض مشروعات تخرج