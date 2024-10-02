انطلاق فعاليات معرض مشروعات أوائل الخريجين بفنون جميلة جامعة المنصورة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة؛ اليوم الأربعاء فعاليات معرض مشروعات تخرج أوائل الخريجين من كلية الفنون الجميلة 2023/ 2024، والتي شملت أقسام الديكور والتصوير، والجرافيك، والعمارة، النحت وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 2-10 أكتوبر 2024 م.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الفنون الجميلة، الدكتور وليد الطنطاوي الأمين المساعد للتعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور شريف يوسف خاطر، بالمستوى المتميز للأعمال الفنية والإبداعية لطلاب وطالبات كلية الفنون الجميلة، مما يعكس تمتع الطلاب بمستوى رفيع من الإبداع المقرون بالعلم الذي تلقونه بالكلية طوال سنوات الدراسة، مؤكداً حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم، واكتشاف مواهبهم وابداعاتهم ودعمها وتنميتها.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، أهمية مشروعات التخرج، والذي يظهر فيه محصلة العملية التعليمية وما اكتسبه الطالب من نواتج تعلم علي مستوى الأقسام المختلفة علي مدار سنوات الدراسة، مقدما الشكر والتقدير لإدارة الجامعة لدعمها الكبير لأعمال المعرض، كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشرفين على المشروعات لمجهودهم الكبير وتشجيع وإرشاد الطلاب بشكل علمي أكاديمى، للوصول لهذا المستوى المتميز الذي ظهرت عليه مشروعات الطلاب.

الجدير بالذكر أن المعروض الفني مفتوح أمام الجمهور بدءا من اليوم 2 أكتوبر حتى يوم 10 أكتوبر.

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