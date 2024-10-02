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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ومن الميراث ما قتل.. أب يقتل شقيقه بمساعده نجلية في الشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة بلبيس اليوح حبس أب ونجليه 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شقيق الأول بسبب خلافات حول الميراث. 

كان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبدالحميد أحمد" 73 عاما مقيم بمركز بلبيس جثة هامدة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الوافعة وملابساتها وكيفية حدوثها وضبط المتهمين.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "عطية أ" شقيق المجني عليه وأبنيه "أحمد" و"محمد" وأن المتهمين تعدوا على المجني عليه وأنهوا حياته بسبب خلافات الميراث.

وتم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

4 أيام علي ذمة التحقيقات 4 أيام إرتكاب الواقعة الصفة التشريحية بسبب الميراث