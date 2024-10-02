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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حبس أب ونجله بتهمة قتل شخص وإصابة اثنين بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة ديرب نجم اليوم حبس أب ونجله 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتسبب في وفاة صاحب معرض سيارات وإصابة اثنين آخرين بسبب خلافات بينهم.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من مستشفى أتميدة بمحافظة الدقهلية بوصول كل من: "إ ا" 45 عاما صاحب معرض سيارات مقيم بمركز ديرب نجم جثة هامدة، و"ع.ا.ع" 49 عاما مصابا بجرح قطعي بمؤخرة الرأس و"ح.ر" مصابا بجرح قطعي بمقدمة الجبهة وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة بين أب ونجله وبين المجني عليه الأول بسبب خلافات بينهم أثناء شراء سيارة من معرض المجني عليه بمركز ديرب نجم وتطور الأمر إلى وفاة المجني عليه وإصابة المصابين فيما تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

4 أيام علي ذمة التحقيقات 4 أيام إصابة اثنين آخرين بسبب خلافات بينهم بسبب خلافات