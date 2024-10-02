كأس إنتركونتيننتال.. الأهلي يطلب حضور السعة الكاملة لجماهيره أمام العين الإماراتي

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مخاطبة الجهات المعنية من أجل طلب حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في مباراة العين الإماراتي، ببطولة كأس إنتركونتيننتال أبطال القارات.

ويسعى مسئولو الأهلى للحصول على موافقة رسمية بحضور السعة الكاملة من الجمهور في مباراة العين لمساندة الفريق في المهمة العالمية ببطولة إنتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

تقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي على ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر المقبل والفائز يتوج بجائزة فرعية هي كأس أفريقيا- آسيا- المحيط الهادي.

العين يفوز على أوكلاند سيتي

وفاز فريق العين الإماراتي بطل آسيا على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بنتيجة 6-2 في المباراة التي جمعتهما في استاد هزاع بن زايد، في المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا- آسيا- المحيط الهادي من النسخة الجديدة لكأس القارات للأندية (كأس إنتركونتيننتال) التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).