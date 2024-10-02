مجلس الوزراء: مصر تتضامن مع حكومة وشعب لبنان

ناقش مجلس الوزراء المصري التطورات الأخيرة التي يشهدها الإقليم وخاصة مستجدات الأوضاع في لبنان. وأعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب لبنان وبذل المساعي كافة للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته.

بيان مجلس الوزراء أكد أن تصاعد الأحداث ينذر بمنعطف خطير؛ بالإضافة إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي والقوى الفاعلة لوقف فوري لإطلاق النار؛ محذرا من الخطوات الأحادية التصعيدية الإسرائيلية وانزلاق المنطقة في حرب إقليمية شاملة.

وأدان مجلس الوزراء التصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان رفضًا أي محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة وخفض التصعيد وإقرار التهدئة