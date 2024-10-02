غدًا.. حفل لفريق ESFA وكوكتيل موسيقي في مكتبة الإسكندرية

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي حفلاً موسيقياً لفريق ESFA، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس 3 أكتوبر، على خشبة المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

تأسست فرقة ESFA BAND في 2020 من مجموعة من الشباب الواعد الموهوب بهدف الحفاظ على التراث المصري الأصيل. وقدمت الفرقة حفلاتها على مسارح الأوبرا وساقية الصاوي ومكتبة الإسكندرية.

كما تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلًا موسيقيًا يجمع بين التراث الموسيقي الشرقي والغربي وذلك يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بالقاعة الكبرى، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يأتي الحفل بمشاركة العازف المصري أمير عوض على البيانو، والعازفة النمساوية ماريان براندستيتنر على الكمان. يقدم الثنائي مقطوعات كلاسيكية من أعمال برامز، كريزلر، وشوبرت، بالإضافة إلى رقصات التانجو لبيازولا، ومقطوعات من روائع فيروز.