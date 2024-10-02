تحرير 32 محضرا لمخالفات صحية وبيئية ببني سويف

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف "د.سماح جاد " تنفيذ إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن ،حملة موسعة على عدد من المنشآت الغذائية بمركزي بني سويف واهناسيا وبمشاركة فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتبي أغذية بني سويف واهناسيا، وتم المرور على قرى (إبشنا ، ميانه ،قلها، النويرة ، المماليك ، كوم الرمل ، سدمنت الجبل ، منيل هاني ),

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملة عن تحرير 32 محضرا ( 18 لعدم حمل العاملين لشهادات صحية سارية +14 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية) بجانب رصد 9 منشآت مخالفة وإدارتها بدون ترخيص، بجانب التحفظ على 700 عبوة عصير و 144 عبوة كاراتيه منتهية الصلاحية، وإعدام 50كجم مواد غذائيه غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد