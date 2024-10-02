تعرف على نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

انتهي مجلس النواب من إعلان أسماء الأعضاء الجدد لرئاسة ووكالة وأمانة سراللجان النوعية، وتنشر «البوابة نيوز»، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، والتي أجريت اليوم، الأربعاء 2 من أكتوبر، وجاءت نتيجة الانتخابات كالتالي:

أولا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

1) إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي (إبراهيم الهنيدي) رئيسا

2) يحيى عيسوي عبد الفضيل عيسوي داود (يحيى عيسوي داود) وكيلا

3) إيهاب عاطف راغب إسكندر (إيهاب الطماوي) وكيلا

4) ناصر عثمان محمد عثمان (ناصر عثمان) أمينا للسر

ثانيا: لجنة الخطة والموازنة:

1) فخري الدين علي محمد الفقي (فخري الفقي) رئيسا

2) ياسر عمر محمد عمر (ياسر عمر شيبة) وكيلا

3) مصطفى سيد محمد سالم (مصطفى سالم) وكيلا

4) عبد المنعم علي عبد المنعم إمام (عبد المنعم إمام) أمينا للسر

ثالثا: لجنة الشئون الاقتصادية:

1) محمد السيد محمد سليمان (محمد سليمان) رئيسا

2) كمال الدين شافعي عبد الحميد (كمال أبو دنيا) وكيلا

3) محمد علي عبد الحميد السيد - وكيلا

4) حسن طارق حسن عمار (حسن عمار) أمينا للسر

رابعا: لجنة العلاقات الخارجية:

1) كريم عبد الكريم إبراهيم درويش (كريم درويش) رئيسا.

2) سحر محمد بهاء الدين جودة البزار (سحر البزار) وكيلا.

3) طارق محمد فؤاد سعيد الخولي (طارق الخولي) وكيلا.

4) أميرة صابر السيد محمد (أميرة صابر) أمينا للسر.

خامسا: لجنة الشئون العربية:

1) أحمد فؤاد سليمان بغدادي أباظة (فؤاد أباظة) رئيسا

2) عباس أحمد عصمت السادات (عباس السادات) وكيلا

3) أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) وكيلا

4) أحمد علي حسن محمد مقلد (أحمد مقلد) أمينا للسر

سادسا: لجنة الشئون الإفريقية:

1) شريف مصطفى الجبلي (د. شريف الجبلي) رئيسا

2) محمد عبد العليم محمد عبد العزيز سليم (محمد سليم) وكيلا

3) محمود السيد محمد سعد (محمود سعد) وكيلا

4) رشا سعيد صبحي محمد سليمان (رشا أبو شقرة) أمينا للسر

سابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومى:

1) أحمد إبراهيم محمد العوضي (لواء أحمد العوضي) رئيسا

2) إبراهيم مصري أحمد محمد (إبراهيم المصري) وكيلا

3) أحمد يحيى عبدالسلام يحيى (أحمد يحيى الجحش) وكيلا

4) محمد عبدالرحمن راضي محمد (محمد راضي) أمينا للسر

ثامنًا: لجنة الاقتراحات والشكاوى:

1)عاطف عبد الحميد عواد ناصر (عاطف ناصر) رئيسا

2) نافع عبدالهادي مرسي أبو أحمد (نافع عبدالهادي) وكيلا

3) محمد حمدي محمد محمد دسوقي (محمد حمدي دسوقي) وكيلا

4) هشام حسين محمد حسن (د. هشام حسني) أمينا للسر

تاسعًا: لجنة القوى العاملة:

1) عادل عبدالفضيل أحمد سعد عياد رئيسا

2) سولاف حسين مصطفى درويش (سولاف درويش) وكيلا

3) إيهاب منصور بسطاوي منصور (إيهاب منصور) وكيلا

4) ألفت مصطفى عبدالعال محمد (د. ألفت المزلاوي) أمينا للسر

عاشراً: لجنة الصناعة:

1) محمد مصطفى مصطفى السلاب (محمد مصطفى السلاب) رئيسا

2) معتز محمد محمود علي حسن (المهندس معتز) وكيلا

3) شحاتة عبد الحافظ أبو زيد (شحاتة أبو زيد) وكيلا

4) شيرين عيسى حامد عليش (شيرين عليش) أمينا للسر

حادى عشر: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

1) محمد كمال علي مرعي (محمد كمال مرعي) رئيسا

2) هالة فوزي إبراهيم أبو السعد (هالة أبو السعد) وكيلا

3) محمد جمال عبد القادر (محمد الجارحي) وكيلا

4) مارسيل سمير صدقي فام - أمينا للسر

ثانى عشر: لجنة الطاقة والبيئة:

1) طلعت عماد الدين صادق السويدي (طلعت السويدي) رئيسا

2) رشا عبدالفتاح السيد رمضان (رشا رمضان) وكيلا

3) محمد سيد أحمد جنيدي (محمد جنيدي) وكيلا

4) خالد عبد العظيم أحمد عبد المولى أمينا للسر

ثالث عشر: لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:

1) هشام صلاح أحمد الحصري (لواء هشام الحصري) رئيسا

2) صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر (صقر عبدالفتاح صقر) وكيلا

3) حسن فتحي سليمان عبدالقادر (حسن أبو قديرة) وكيلا

4) محمد محمود أحمد عبدالقوي (محمد محمود عبدالقوي) أمينا للسر

رابع عشر: لجنة التعليم والبحث العلمى:

1) سامي محمد موسى هاشم عرفات (د. سامي هاشم) رئيسا

2) ماجدة السيد محمد بكري عبدالرحمن (د. ماجدة بكري) وكيلا

3) منى عبدالعاطي أحمد محمد عبدالكريم (د. منى عبدالعاطي) وكيلا

4) أمل مصطفى حسين عصفور (أمل عصفور) أمينا للسر

خامس عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

1) علي جمعة محمد عبدالوهاب (د. علي جمعة) رئيسا

2) منصف نجيب سليمان عبدالسيد وكيلا

3) أسامة محمد محمد حسن العبد (د. أسامة العبد) وكيلا

4) محمد محمود أحمد هاشم (د. محمد أبو هاشم) أمينا للسر

سادس عشر: لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:

1) عبدالهادي أحمد عبدالهادي القصبي (د. عبدالهادي القصبي) رئيسا

2) أحمد فتحي محمد عبدالحميد (أحمد فتحي) وكيلا

3) رضوى إسماعيل علي محمد جعفر (رضوى جعفر) وكيلا

4) هانم حسن أبو الوفا (سلوى أبو الوفا) أمينا للسر

سابع عشر: لجنة الإعلام والثقافة والآثار:

1) درية عبدالحق علي شرف الدين (درية شرف الدين) رئيسا

2) يوسف مصطفى محمد الحسيني (يوسف الحسيني) وكيلا

3) نادر مصطفى أحمد صديق (د. نادر مصطفى) وكيلا

4) هند محمد سامي محمد رشاد (هند رشاد) أمينا للسر

ثامن عشر: لجنة السياحة والطيران المدنى:

1) نورا علي عبدالسميع رئيسا

2) أحمد عبدالرؤوف عبدالمعطي الطيبي (أحمد الطيبي) وكيلا

3) محمد محمد عبدالمقصود محمد وكيلا

4) أماني إميل جرس ميخائيل (أماني الشعولي) أمينا للسر

تاسع عشر: لجنة الشئون الصحية:

1) أشرف محمود إبراهيم حاتم (د. أشرف حاتم) رئيسا

2) محمد محمد زكي محمد الوحش وكيلا

3) محمد خليل أبو المجد أحمد العماري (محمد العماري) وكيلا

4) كريم بدر حلمي رزق الله أمينا للسر

عشرون: لجنة النقل والمواصلات:

1) علاء السعيد إبراهيم عابد (علاء عابد) رئيسا

2) محمود عبدالعزيز عبدالجواد خليل الضبع (محمود الضبع) وكيلا

3) محمد عبدالرازق محمد السيد عوض قرقر (وحيد قرقر) وكيلا

4) محمد عوض السيد محمد (سيد عوض) أمينا للسر

الحادية والعشرون: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1) أحمد رجب شحات محمد بدوي (أحمد بدوي) رئيسا

2) أحمد محمد نشأت منصور يوسف (أحمد نشأت منصور) وكيلا

3) مرثا محروس حنس واصف (مرثا محروس) وكيلا

4) محمد يسري محمد عبادة (محمد عبادة) أمينا للسر

الثانية والعشرون: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:

1) محمد عطية ابراهيم الفيومي رئيسا

2) طارق عثمان أحمد شكري (طارق شكري) وكيلا

3) أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد (د. أحمد عبدالمجيد) وكيلا

4) أمين محمد علي مسعود (أمين مسعود) أمينا للسر

الثالثة والعشرون: لجنة الإدارة المحلية:

1) أحمد جمال حافظ السجيني (أحمد السجيني) رئيسا

2) محمد وفيق محمد عزت مصطفى أبومصطفى (وفيق عزت) وكيلا

3) محمد السيد الحسيني قاسم (محمد الحسيني) وكيلا

4) عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش أمينا للسر

الرابعة والعشرون: لجنة الشباب والرياضة:

1) محمود عبده أحمد محمد حسين (د. محمود حسين) رئيسا

2) سامر محمد أحمد التلاوي (سامر التلاوي) وكيلا

3) محمد محمود لبيب علي (محمد لبيب) وكيلا

4) نشأت فؤاد عباس بخيت (العمدة نشأت) أمينا للسر

الخامسة والعشرون: لجنة حقوق الإنسان:

1) طارق محمد عبدالحميد رضوان (طارق رضوان) رئيسا

2) أيمن أحمد حسين أبوالعلا (د. أيمن أبوالعلا) وكيلا

3) محمد أحمد عبدالعزيز علي (محمد عبدالعزيز) وكيلا

4) محمد تيسير محمد رزق مطر (محمد تيسير مطر) أمينا للسر